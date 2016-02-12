Нужно сделать красивую HD фотографию с сайтом на apple устройствах Mac

Нужно сделать фото (лучше 2-3шт) с надписью маркером на листе A4. Что именно нужно написать – спрашивайте в сообщениях. Фото на однотонном фоне за человеком. Лучше сразу скинуть ссылку на ваше фото, чтобы я ...