Предметная фото и видео съемка.

Фотосъемка: Нужнытакие фото которые показывают принцип работы товара (К примеру прибор для

приготовлении чипсов на фото сам прибор и рядом картошка с чипсами).

Видео съемка:видео съемка товаров где показывается и рассказывается принцип работы.

Товары телемагазинов. Сайт товаров http://www.ruges.ru/

Бюджет 3000 р. – 5000 р. на один товар (5-7 фотографий и1 видео). Сейчас нужна предметная съемка на 20 товаров, но мы заинтересованы в

долгосрочной работе так как будем постоянно завозить новые товары.

С уважением, Александр