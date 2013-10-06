Требуется фотограф с опытом для проведения продуктовой фотосъемки (макро), чтобы обеспечить бесперебойный поток по фотографированию продукции. Обязательное условие - место нахождения г. Москва. Оплата по договоренности. ...
Съемка в автосалонах
Нужен фотограф для съемки автомобилей в салонах Москвы! Возможно долгосрочное сотрудничество.
Нужен оперативный, готовый в нужное время выехать на съемку фотограф.
Обработка фотографий не нужна, нужен только не большой вес фотографий до 2,5 мб.
Салонов много, фотографий нужно будет делать так же много.
Пишите ваши расценки и предложения.
Работа уже есть на завтра!!
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