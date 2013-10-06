Съемка в автосалонах

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрытнет заявок220 просмотров

Нужен фотограф для съемки автомобилей в салонах Москвы! Возможно долгосрочное сотрудничество.

Нужен оперативный, готовый в нужное время выехать на съемку фотограф.

Обработка фотографий не нужна, нужен только не большой вес фотографий до 2,5 мб.

Салонов много, фотографий нужно будет делать так же много.

Пишите ваши расценки и предложения.

Работа уже есть на завтра!!

11 лет назад
kellysp
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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