Предметная фотосъемка для каталога продукции

ФотосъемкаЗакрытнет заявок114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо отснять несколько блюд для меню на сайт пиццерии.

Все пиццы (19 наименований) в двух ракурсах: изолированном на белом фоне сверху, в композиции с овощами/мясом на деревянном столе с небольшой глубиной резкости.

Место съемки:

Света, отражателей и т.д. нет, так что надо быть готовым везти свое, либо импровизировать.

Примеры в приложении.

В заявке желательно показать примеры работ и перечислить технику.

Работа для жителей г. Новосибирска.

10 лет назад
dx37
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется фотограф

    Мы нуждаемся в качественных фотографиях нашей продукции, процесса ее производства, и различных этапов ее использования. Работы будет много, поэтому от человека с которым мы решим сотрудничать, потребуется, в первую очередь, инициативность и креативность. Условия оплаты ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фоторепортаж для сайта новостей города Москвы

    Для стартапа http://mockva.ru/ требуются фоторепортажи событий города Москвы. Цена одно из определяющих при выборе. В силу того что заключить нормальный договор невозможно - обязательная передача RAW исходников. Один репортаж от 10 до 20 фото, пример ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фотосъемка клиники, оборудования, персонала

    Необходима профессиональная фотосъемка стоматологической клиники, врачей клиники и администрации, а также съемка некоторого оборудования. местонахождение клиники - ГОРОД МИНСК!!! РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ. Фото буду использоваться для сайта клиники, в рекламной продукции.

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Съемка товарной номенклатуры на складе

    Необходимо снять оборудование на складе в Санкт-Петербурге для интернет магазина. Есть как небольшие позиции так и не подъемные :) поэтому придется работать в условиях складского помещения. Позиций много, 22 страницы перечень. Каждый объект желательно снять ...

    Фотосъемка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фасад гостиницы

    Необходимо сделать фото гостиницы в Ярославской области: внутри и снаружи; достопримечательности города и обработать фотографии в фотошопе. Ваши цены и портфолио.

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад