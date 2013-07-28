Предметная фотосъемка для каталога продукции

Необходимо отснять несколько блюд для меню на сайт пиццерии.

Все пиццы (19 наименований) в двух ракурсах: изолированном на белом фоне сверху, в композиции с овощами/мясом на деревянном столе с небольшой глубиной резкости.

Место съемки:

Света, отражателей и т.д. нет, так что надо быть готовым везти свое, либо импровизировать.

Примеры в приложении.

В заявке желательно показать примеры работ и перечислить технику.

Работа для жителей г. Новосибирска.