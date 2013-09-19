Требуется фотограф

Мы нуждаемся в качественных фотографиях нашей продукции, процесса ее производства, и различных этапов ее использования.

Работы будет много, поэтому от человека с которым мы решим сотрудничать, потребуется, в первую очередь, инициативность и креативность.

Условия оплаты договорные.

Решение о дальнейшем общении с потенциальным кандидатом будет приниматься после рассмотрения портфолио.