Требуется фотограф

Необходим фотограф для съемки автомобильных шин с дальнейшей обработкой этих фотографий. Наличие портфолио обязательно Желателен опыт работы в предметной тематике г.Москва (желательно)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы нуждаемся в качественных фотографиях нашей продукции, процесса ее производства, и различных этапов ее использования.
Работы будет много, поэтому от человека с которым мы решим сотрудничать, потребуется, в первую очередь, инициативность и креативность.
Условия оплаты договорные.
Решение о дальнейшем общении с потенциальным кандидатом будет приниматься после рассмотрения портфолио.
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