Требуется фотограф

ФотосъемкаЗакрыт1 заявка198 просмотров
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Мы нуждаемся в качественных фотографиях нашей продукции, процесса ее производства, и различных этапов ее использования.

Работы будет много, поэтому от человека с которым мы решим сотрудничать, потребуется, в первую очередь, инициативность и креативность.

Условия оплаты договорные.

Решение о дальнейшем общении с потенциальным кандидатом будет приниматься после рассмотрения портфолио.

10 лет назад
Godetsky
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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