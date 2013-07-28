Фоторепортаж для сайта новостей города Москвы

Для стартапа http://mockva.ru/ требуются фоторепортажи событий города Москвы. Цена одно из определяющих при выборе. В силу того что заключить нормальный договор невозможно - обязательная передача RAW исходников. Один репортаж от 10 до 20 фото, пример - http://novonikolaevsk.ru/2013/07/28/3285.html (фото мои так что авторство не указано, фотограф будет указан обязательно, на фото будет водяной знак сайта, как на примере)