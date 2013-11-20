Добрый день ищу фотографа на весь день, примерно с 12-13 дня до 10-11 вечера (голодом морить не будем :-) ), хочется найти чисто фотографа для того что бы просто отработал день, обрабатывать фото, делать альбомы ...
Исполнитель для продуктовой фотосъемки (макро)
Требуется фотограф с опытом для проведения продуктовой фотосъемки (макро), чтобы обеспечить бесперебойный поток по фотографированию продукции.
Обязательное условие - место нахождения г. Москва.
Оплата по договоренности.
Наша компания осуществляет продажи (в Москве и России) дизайнерских украшений со всего Мира и объединяющая международные известные бренды-изготовители украшений и молодых талантливых авторов из России, ближайшего зарубежья, а также стран Европы, Африки, Азии, Америки и других.
Примеры фотографий http://www.net-a-porter.com/Shop/Accessories/Jewelry?topnav=undefined&level3Filter=&pn=1&npp=60&image_view=product&dScroll=0
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