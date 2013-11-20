Исполнитель для продуктовой фотосъемки (макро)

Требуется фотограф с опытом для проведения продуктовой фотосъемки (макро), чтобы обеспечить бесперебойный поток по фотографированию продукции.

Обязательное условие - место нахождения г. Москва.

Оплата по договоренности.

Наша компания осуществляет продажи (в Москве и России) дизайнерских украшений со всего Мира и объединяющая международные известные бренды-изготовители украшений и молодых талантливых авторов из России, ближайшего зарубежья, а также стран Европы, Африки, Азии, Америки и других.

Примеры фотографий http://www.net-a-porter.com/Shop/Accessories/Jewelry?topnav=undefined&level3Filter=&pn=1&npp=60&image_view=product&dScroll=0