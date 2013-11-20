Исполнитель для продуктовой фотосъемки (макро)

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрытнет заявок220 просмотров

Требуется фотограф с опытом для проведения продуктовой фотосъемки (макро), чтобы обеспечить бесперебойный поток по фотографированию продукции.

Обязательное условие - место нахождения г. Москва.

Оплата по договоренности.

Наша компания осуществляет продажи (в Москве и России) дизайнерских украшений со всего Мира и объединяющая международные известные бренды-изготовители украшений и молодых талантливых авторов из России, ближайшего зарубежья, а также стран Европы, Африки, Азии, Америки и других.

Примеры фотографий http://www.net-a-porter.com/Shop/Accessories/Jewelry?topnav=undefined&level3Filter=&pn=1&npp=60&image_view=product&dScroll=0

11 лет назад
badtaste
Евгений 
43 года
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Услуги фотографа на свадьбу

    $405

    Добрый день ищу фотографа на весь день, примерно с 12-13 дня до 10-11 вечера (голодом морить не будем :-) ), хочется найти чисто фотографа для того что бы просто отработал день, обрабатывать фото, делать альбомы ...

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется фотограф для съемки часов

    Ищу профессионального фотографа для съемки часов в разных ракурсах и фоне. Фотолюбителей которые купили дорогую камеру и пользоваться не умеют прошу не беспокоить. Если договоримся по условиям, то ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны уникальные фото (10 штук)

    Добрый день. Готов купить десяток фотографий корпусной мебели: 4 шкафа-купе 4 кухни 2 стенка, набор ящиков с комодом и т.п. Обязательно свежеотснятые. Фото не ...

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Съемка видов города Омск на телефон

    $100

    Требуется 40 фотографий города Омск сделанных в течение трех дней (10.10-12.10). Крайне желательно, чтобы фото было сделано на iphone 4 Требуются фото аэропорта, центра города, реки и других интересных мест (дневная/вечерняя сьемка) ...

    Фотосъемка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фотографии в книгу о храмах России

    $50

    Для книги "Исцеляющие места православной России" нужны хорошего качества фотографии православных храмов (преимущественно Москва и Московская область). Стоимость одного фото - от 90 рос. р. В первую очередь нужны фото размером не менее 250х500 ...

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сфотографировать 2 отчета об оценке лотов в Питере

    $50

    Ваша задача: познакомиться и сфотографировать 2 отчета об оценке лотов по публичным торгам. Описание лотов находится здесь: http://www.m-ets.ru/generalView?id=102338177 (нам нужны только первый и второй лоты). Документы находятся у доверенного лица по адресу: ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Предметная фотосъемка для каталога продукции

    Необходимо отснять несколько блюд для меню на сайт пиццерии. Все пиццы (19 наименований) в двух ракурсах: изолированном на белом фоне сверху, в композиции с овощами/мясом на деревянном столе с небольшой глубиной резкости. ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется фотограф

    Мы нуждаемся в качественных фотографиях нашей продукции, процесса ее производства, и различных этапов ее использования. Работы будет много, поэтому от человека с которым мы решим сотрудничать, потребуется, в первую очередь, инициативность и креативность. ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад