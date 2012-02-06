Снять фото\видео

Здравствуйте. Нужно приехать в офис в центре Москвы и сделать портретную фотосъёмку для бизнес-тренера (фото не столько "у стенки", сколько "в действии"). Кроме того, нужно будет записать презентационный видео-ролик на 3-5 минут, потом его, естественно, обработать. Всё это ...