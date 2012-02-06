Снять фото\видео

Здравствуйте. Нужно приехать в офис в центре Москвы и сделать портретную фотосъёмку для бизнес-тренера (фото не столько "у стенки", сколько "в действии"). Кроме того, нужно будет записать презентационный видео-ролик на 3-5 минут, потом его, естественно, обработать. Всё это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать открытку по схеме такую же, как эта http://www.bulbash.com/Wishmore2012/card.php
но немножко другой тематики
Конкретно интересует часть с приготовлением. Это фотосъемка. Нужна только в другом ресторане и с другими продуктами ( подробности в личной переписке. Но принцип тот же
Пишите свои цены и сроки
Наличие портфолио - обязательно
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