Высококачественные фотоколлажи

Сотрудничество построено примерно так: Я вам даю задание, что мне надо сфотографировать. Обычно это легкодоступные предметы: апельсин, скрепка, пачка сигарет, лист бумаги и т.п. За каждый предмет своя оплата — зависит от его сложности и стоимости. Т.е. ...