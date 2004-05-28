Дизайн для интернет магазина по продаже ковров.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок430 просмотров

Нужен дизайн для интернет магазина по продаже ковров. Без флеш, с одной или двумя анимированными GIF картинками. Пример такого дизайна: http://www.rugman.com. От исполнителя требуется нарисовать и после утверждения дизайна порезать в статический HTML.

Предпочтение удаленной команде дизайнеров -верстальщиков, которые смогут делать 1 сайт в день. За каждый дизайн мы платим 25$.

HTML
21 год назад
million
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

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Нет заявок фрилансеров

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