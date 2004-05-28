Нужен дизайн для интернет магазина по продаже ковров. Без флеш, с одной или двумя анимированными GIF картинками. Пример такого дизайна: http://www.rugman.com. От исполнителя требуется нарисовать и после утверждения дизайна порезать в статический HTML.

Предпочтение удаленной команде дизайнеров -верстальщиков, которые смогут делать 1 сайт в день. За каждый дизайн мы платим 25$.