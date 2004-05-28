Необходимо разработать HTML-верстку для регионального информационного портала, аналогичного yarcity.ru, с учетом специфики и требований региона Туркменистан. Ожидается качественное исполнение и соблюдение современных стандартов веб-дизайна.
Дизайн для интернет магазина по продаже ковров.
Нужен дизайн для интернет магазина по продаже ковров. Без флеш, с одной или двумя анимированными GIF картинками. Пример такого дизайна: http://www.rugman.com. От исполнителя требуется нарисовать и после утверждения дизайна порезать в статический HTML.
Предпочтение удаленной команде дизайнеров -верстальщиков, которые смогут делать 1 сайт в день. За каждый дизайн мы платим 25$.
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