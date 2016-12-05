Иконки для игры в стиле минимализма.

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Доброе время суток. Хотела бы узнать стоимость и сроки Вашей работы. Задания прилагаю в word документе.  Благодарю за ответ.

8 лет назад
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8 лет назад

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