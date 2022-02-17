Логотип и Favicon для 2 сайтов

$20
Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка103 просмотра
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Нужно нарисовать логотип и favicon для 2 сайтов.

2 года назад
donmarkiz
Антон 
45 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Frekk
17 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$20
1 день
UAH
Второй раз обращаюсь к Максиму. Работа была сделана быстро, достаточно качественно и недорого. Рекомендую.
Быстро утвердил вариант заказ, рекомендую
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