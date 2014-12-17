Нарисовать кнопки

$5
Иконки и Пиксель-артЗавершен3 заявки148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нарисовать кнопки на сайт 5 штук, меняющиеся в цвете при нажатии. Подробнее - исполнителю.

9 лет назад
stb_serg
Сергей 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
4en4ik
Павел 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$5
1 день
За три часа все сделали и доработали! Рекомендую.
Все четко, быстро и понятно. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Отрисовать высококачественные иконки для приложений

    $300

    Есть в сервисе иконки. Необходимо поменять их на более качественные иконки. Прошу оставлять заявки только опытных исполнителей. Порядка 20 круглых иконок и 20 маленьких. Пример что делать ниже. Конкретную задачу выдам после выбора исполнителя.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужны иконки для сайта

    Нужно нарисовать такие иконки joxi.ru/dp27ojOioWM927 – желательно сегодня Иконки к разделам: 1) Полотенцесушители (значок придумать) 2) Радиаторы отопления (значок батареи изменить покрасивше) 3) Конвекторы отопления (значок придумать внутрипольного,) 4) Котлы (значок придумать) 5) Водонагреватели (значок ...

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно нарисовать картинки для разделов

    Есть сайт pizznroll.ru/ на главной страницы в разделы нужно нарисовать картинки не воровать а нарисовать как на krasnodar.tanuki.ru/ там сразу видно отличие от наших четкие красивые аппетитные без искожений. Пишите сразу цену и сроки.

    Иконки и Пиксель-арт10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужны иллюстрации и иконки для сайта

    На сайте http://autozapchasti-vse.ru/ необходимо заменить иллюстрации. Иллюстрации можно взять в стандартных наборах, доработав под нас. Иллюстрации должны быть в едином стиле, ассоциироваться с продажей автозапчастей, соответствовать цветовому решению сайта. Допускаются цвета: серый, красный (тот, что в шапке ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужны иконки для сайта

    Нужно нарисовать такие иконки joxi.ru/dp27ojOioWM927 – желательно сегодня Иконки к разделам: 1) Полотенцесушители (значок придумать) 2) Радиаторы отопления (значок батареи изменить покрасивше) 3) Конвекторы отопления (значок придумать внутрипольного,) 4) Котлы (значок придумать) 5) Водонагреватели (значок ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Несколько иконок

    $10

    Нарисовать несколько иконок для страницы оказания услуг по ремонту бытовой техники. На первой изобразить разобранный телефон. На второй - процесс ремонта телефона. При выборе исполнителем - объясню подробнее.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад