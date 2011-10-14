Требуется по предлагаемым сканам разработать 2D план помещений включающий:

- стандартный план помещений с эвуакуационными выходами;

- план помещений с расположенными на нём охранными и пожарными датчиками (предусмотрена возможность удобного размещения датчиков заказчиком, готовятся помещения и изображения датчиков).

На схеме должны быть изображены внешние стены, внутренние перегородки, двери, лестницы, сан.узлы.

Пропорции помещений должны соответствовать оным на схеме.

Каждое помещение должно быть пронумеровано (с возможностью удобного изменения номеров заказчиком).

После согласования изображения работа передаётся в векторе + 4 цветных изображения формата A4 и 1 ч/б формата A0.