2D план помещений

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен2 заявки548 просмотров

Требуется по предлагаемым сканам разработать 2D план помещений включающий:

- стандартный план помещений с эвуакуационными выходами;

- план помещений с расположенными на нём охранными и пожарными датчиками (предусмотрена возможность удобного размещения датчиков заказчиком, готовятся помещения и изображения датчиков).

На схеме должны быть изображены внешние стены, внутренние перегородки, двери, лестницы, сан.узлы.

Пропорции помещений должны соответствовать оным на схеме.

Каждое помещение должно быть пронумеровано (с возможностью удобного изменения номеров заказчиком).

После согласования изображения работа передаётся в векторе + 4 цветных изображения формата A4 и 1 ч/б формата A0.

14 лет назад
CyclopEye
Алексей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

richman21
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
На редкость положительный фрилансер. Работа несколько затянулась, но была выполнена очень хорошо с учётом всех полоумных прихотей заказчика.
Мне очень понравилась совместная работа Корректные замечания, своевременная оплата Будем сотрудничать

Заявки фрилансеров

richman21
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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