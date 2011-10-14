Задача: 1. Смоделировать стеновую панель. Параметры и текстуры прилагаются. 2. Готовую панель визуализировать в 3-х вариантах, используя современные интерьеры Требуемое количество панелей около 30 шт. ...
2D план помещений
Требуется по предлагаемым сканам разработать 2D план помещений включающий:
- стандартный план помещений с эвуакуационными выходами;
- план помещений с расположенными на нём охранными и пожарными датчиками (предусмотрена возможность удобного размещения датчиков заказчиком, готовятся помещения и изображения датчиков).
На схеме должны быть изображены внешние стены, внутренние перегородки, двери, лестницы, сан.узлы.
Пропорции помещений должны соответствовать оным на схеме.
Каждое помещение должно быть пронумеровано (с возможностью удобного изменения номеров заказчиком).
После согласования изображения работа передаётся в векторе + 4 цветных изображения формата A4 и 1 ч/б формата A0.
Выбранный исполнитель
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