3-d визуализация

Здравствуйте! Нужно сделать дизайн и визуализацию квартиры. (только 3д визуализацию, схем никаких не надо) Стиль прованс, нужен много света и маломебели Площадь 60м2 План квартиру прикрепил, старый и новый, Важные вопросы: предложить место расположения двери в спальную, место расположения ...
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нужно 4 готовых 3d проекта. Нигде не опубликованных, не сделанных по заказу дизайн-интерьера (квартиры 90 м2 и 120 м2, офис 230 м2, загородный дом 300 м2) визуализация нужна фотографического качества
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