Дизайн детской и прихожей

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт19 заявок281 просмотр

Двое детей,  мальчик 5 лет и девочка 7 лет.  Планируем разместить их в одной комнате,  площадью  20 кв.м.  Размер 5,72 м на 3,30. В комнате два окна. Необходимо сделать дизайн комнаты и чертежи  мебели.    Комната примыкает  к прихожей.   Для прихожей тоже надо сделать дизайн  и чертежи мебели. Размер прихожей 2,22*2,24 м.

7 лет назад
Amv1977
Антон 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров