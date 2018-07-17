Дизайн детской и прихожей

Двое детей, мальчик 5 лет и девочка 7 лет. Планируем разместить их в одной комнате, площадью 20 кв.м. Размер 5,72 м на 3,30. В комнате два окна. Необходимо сделать дизайн комнаты и чертежи мебели. Комната примыкает к прихожей. Для прихожей тоже надо сделать дизайн и чертежи мебели. Размер прихожей 2,22*2,24 м.