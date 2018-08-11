Дизайн комнаты

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Завершен17 заявок268 просмотров

Добрый день.

Нужен дизайн детской для девочки, можно из готовых. Основное, что нужно понять, сочетание цветов стен, пола и балок, а также всю ли стену заливать одним розовым цветом или нет.

Цвет потолка и наклонных стен белый, цвет стен - светло розовый, цвет пола, балок и двери - см. вложение

Из мебели детская кровать, письменный стол, детский спортивный комплекс, стеллаж под игрушки и книги.

Чуть позже дополню заказ картинкой, нарисованной дочкой

Вложения:

1. Фото комнаты без отделки с разных ракурсов. Если нужно еще - дайте ракурс, сниму

2. Размеры комнаты

3. Цвета выбранного ламината

4. Схема расстановки мебели (размеры примерные)

5. Примерный внешний вид детского спортивного комплекса

Спасибо!

7 лет назад
igor_our
Игорь 
43 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

an07d
Алёна 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад
$15
1 день
Алену рекомендую, быстро, по делу
Задачи и правки четкие и понятные, оплата в срок, рекомендую.

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an07d
Алёна 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад