Дизайн комнаты

Добрый день.

Нужен дизайн детской для девочки, можно из готовых. Основное, что нужно понять, сочетание цветов стен, пола и балок, а также всю ли стену заливать одним розовым цветом или нет.

Цвет потолка и наклонных стен белый, цвет стен - светло розовый, цвет пола, балок и двери - см. вложение

Из мебели детская кровать, письменный стол, детский спортивный комплекс, стеллаж под игрушки и книги.

Чуть позже дополню заказ картинкой, нарисованной дочкой

Вложения:

1. Фото комнаты без отделки с разных ракурсов. Если нужно еще - дайте ракурс, сниму

2. Размеры комнаты

3. Цвета выбранного ламината

4. Схема расстановки мебели (размеры примерные)

5. Примерный внешний вид детского спортивного комплекса

Спасибо!