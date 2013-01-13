Дизайн интерьера квартиры

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт23 заявки377 просмотров
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Трехкомнатная квартира площадь 82

Мебель будет покупаться в икее

Стены- краска

Более подробно в хоте работы.

Выслушаю ваши предложения

11 лет назад
dr__gonzo
Дмитрий 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад