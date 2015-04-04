Комната отдыха программистов

комната отдыха 60 кв комната 6х10

должен быть диван и несколько кресел может 3

телевизор

небольшой кухонный уголок, кофеварка, холодильник, микроволновка

настольный футбол

иксбокс

стол журнальный

окно в комнате на 6 метровой стене по центру 1500 х 1400 высота от пола 800

дверь находится на противоположной стене слева 900

хотелось бы на одной из стен изобразить вертикальный сад приблизительно 1000 на 1500

ещё необходимо зделать в этом помещении переговорную комнату с проектором и столом и 7 стульями