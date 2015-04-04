Здравствуйте. Ищу исполнителя, который занимался такими проектами и после дизайна заказчики реализовывали. Предлагайте пожалуйста стоимость работ или наводящие вопросы для определения цены. Не понимаю, когда предлагают: "могу выполнить ваш проект", но без цены ...
Комната отдыха программистов
комната отдыха 60 кв комната 6х10
должен быть диван и несколько кресел может 3
телевизор
небольшой кухонный уголок, кофеварка, холодильник, микроволновка
настольный футбол
иксбокс
стол журнальный
окно в комнате на 6 метровой стене по центру 1500 х 1400 высота от пола 800
дверь находится на противоположной стене слева 900
хотелось бы на одной из стен изобразить вертикальный сад приблизительно 1000 на 1500
ещё необходимо зделать в этом помещении переговорную комнату с проектором и столом и 7 стульями
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