Нужен дизайн-проект 2-комнатной квартиры

Для компании-производителя раздвижных шкафов требуется отрисовать 20-30 шкафов различных форм и дизайнов и вписать их в интерьер. Прошу обращаться людей которые имеют опыт. Примеры того что должно получиться можно посмотреть тут. Это наши конкуренты: http://www.sliderobes.com/ http://www.sharps.co.uk/ http://www.aristo.su/download/ARISTO-Catalogue-2012.pdf Мы сможем предоставить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн проект 2 комнатной квартиры общей площадью 71,8 м кв (ванная + туалет – 5.4 м кв, коридор – 10,40, кухня – 19,1 м кв, и 2 комнаты – 17 и 19.9 кв. ). Состояние от строителей. В одной из комнат (та, которая побольше) необходимо сделать рабочую зону для 2-х человек.
Проект будет предоставлен строителям для реализации ремонтных работ.
Планировку можно посмотреть в прикрепленном файле.
Перед тем как писать прошу сделать примерный набросок интерьера на плане, чтобы мы не тратили ваше и наше время.
С ценой и вариантом эскиза пишите на почту [email protected]
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