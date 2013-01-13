Нужен дизайн-проект 2-комнатной квартиры

Необходим дизайн проект 2 комнатной квартиры общей площадью 71,8 м кв (ванная + туалет – 5.4 м кв, коридор – 10,40, кухня – 19,1 м кв, и 2 комнаты – 17 и 19.9 кв. ). Состояние от строителей. В одной из комнат (та, которая побольше) необходимо сделать рабочую зону для 2-х человек.

Проект будет предоставлен строителям для реализации ремонтных работ.

Планировку можно посмотреть в прикрепленном файле.

Перед тем как писать прошу сделать примерный набросок интерьера на плане, чтобы мы не тратили ваше и наше время.

С ценой и вариантом эскиза пишите на почту [email protected]