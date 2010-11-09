Срочно нудна визуализация магазинчика 18 кв м. Нужно нарисовать то как он будет выглядеть после ремонта. есть фото и видео помещания? связь [email protected] 591-878-262
Проект 400 м2 (только Киев)
Привет, интересуюсь, мне предложили сделать проект 2х офисов( визуализация + детальные чертежи) метаж 400м2, общий стиль-классика, большенство площади занимает " опен спейс"- потому много повторений в деталях.
Все бы очень хорошо, но бюджет 1 500дол.и сроки-на вчера:если когото интересует ...
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