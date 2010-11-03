Есть план квартиры, по имеющимся на нем размерах необходимо указать все недостающие размеры. Знание геометрии обязательно))
Срочно нужна визуализация здания
Срочно нудна визуализация магазинчика 18 кв м.
Нужно нарисовать то как он будет выглядеть после ремонта.
есть фото и видео помещания?
связь
591-878-262
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