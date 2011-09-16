Визуализация дачного дома

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт38 заявок444 просмотра

Необходимо по имеющимся размерам визуализировать дачный дом(~100кв.м. * 2 этажа)

Есть план дома(эскиз).

Есть понимание изменений который будут внесены.

Перечень материалов которые планируется использоваться.

Могу сделать фотографии дома, как он есть сейчас.

*В мое понятие визуализировать входит - нарисовать объемный дом(в масштабе), изобразить на нем крышу, окна, двери, отделку снаружи с похожими по цвету и фактуре материалами... все это с разных углов обзора...

**Визуализацию дома только снаружи!

Так же необходимо сделать обновленный эскиз первого и второго этажа(НЕ проект для согласования, а эскиз для понимания что есть что внутри)

Помимо jpg картинок, необходимо предоставить исходники файлов(для возможности оперативного внесения изменений).

На все вопросы готов ответить в личке.

14 лет назад
sirok
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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