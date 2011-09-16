Задача: 1. Смоделировать стеновую панель. Параметры и текстуры прилагаются. 2. Готовую панель визуализировать в 3-х вариантах, используя современные интерьеры Требуемое количество панелей около 30 шт. ...
Визуализация дачного дома
Необходимо по имеющимся размерам визуализировать дачный дом(~100кв.м. * 2 этажа)
Есть план дома(эскиз).
Есть понимание изменений который будут внесены.
Перечень материалов которые планируется использоваться.
Могу сделать фотографии дома, как он есть сейчас.
*В мое понятие визуализировать входит - нарисовать объемный дом(в масштабе), изобразить на нем крышу, окна, двери, отделку снаружи с похожими по цвету и фактуре материалами... все это с разных углов обзора...
**Визуализацию дома только снаружи!
Так же необходимо сделать обновленный эскиз первого и второго этажа(НЕ проект для согласования, а эскиз для понимания что есть что внутри)
Помимо jpg картинок, необходимо предоставить исходники файлов(для возможности оперативного внесения изменений).
На все вопросы готов ответить в личке.
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