Визуализация дачного дома

Необходимо по имеющимся размерам визуализировать дачный дом(~100кв.м. * 2 этажа)

Есть план дома(эскиз).

Есть понимание изменений который будут внесены.

Перечень материалов которые планируется использоваться.

Могу сделать фотографии дома, как он есть сейчас.

*В мое понятие визуализировать входит - нарисовать объемный дом(в масштабе), изобразить на нем крышу, окна, двери, отделку снаружи с похожими по цвету и фактуре материалами... все это с разных углов обзора...

**Визуализацию дома только снаружи!

Так же необходимо сделать обновленный эскиз первого и второго этажа(НЕ проект для согласования, а эскиз для понимания что есть что внутри)

Помимо jpg картинок, необходимо предоставить исходники файлов(для возможности оперативного внесения изменений).

На все вопросы готов ответить в личке.