Имеется интернет-магазин на базе OScommerce - необходимо сделать ряд доработок/корректировок, как в части функционала, так и в части дизайна. ТЗ по запросу. Опыт работы с OScommerce - обязателен.
Интернет магазин
Необходимо сделать интернет магазин с качественным дизайном.
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