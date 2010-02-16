Личный проект для Скоробогатова Евгения (net9sky)

Описание работ

Пернос сайта интернет магазина с самописной CMS на Joomla 1.5.5

ДИЗАЙН

• 1 макет дизайна (см. приложение1 ) в соответствии с заполненным брифом;

• верстка макета с учетом требований программного ядра

• Незначительные изменения в уже существующем дизайне

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

• Программное ядро системы (расширенное)

• система администрирования Joomla 1.5.5;

• система навигации по сайту;

• некоторые общие настройки;

• текстовый редактор;

• управление интегрированными баннерами и информационными блоками;

• скачиваемые файлы (администрирование и скачивание);

• автоматическое формирование карты сайта;

• формирование «версии для печати»;

• форма обратной связи (проверка заполнения полей, отправка по электронной почте);

• Подключение системы сбора статистики liveinternet (по желанию).

Каталог товаров

• 3 шаблона страниц;

• редактирование категорий, названия, краткого и полного описания;

• загрузка большой и маленькой фотографий;

• редактирование цен;

• до 10-ти редактируемых характеристик, общих для всех разделов (с возможностью изменения списка значений для каждого свойства);

• поиск по названиям и характеристикам;

• сортировка по названию или цене товара;

• установка редактируемых меток (например, «Новинка») и фильтрация на сайте по ней

• обязательны сопутствующие товары в карточке товара

Автоматическое изменение цен в каталоге товаров при помощи загружаемого файла (файл должен иметь определенный формат).

Расширенная система заказа товаров («Корзина»)

• все, что входит в простую систему заказа;

• сохранение заказа в базе данных;

• редактирование заказов через систему администрирования;

• простая статистика заказов;

• информация о заказчике сохраняется в базе данных;

• информация о заказе пересылается на мейл администратора

Регистрация и авторизация пользователей

• шаблон страницы регистрации;

• шаблон страницы авторизации;

• сохранение информации о пользователе в базе данных;

• авторизация;

• редактирование информации «о себе»;

• администрирование пользователей;

• администрирование прав доступа;

• автоматическое отслеживание прав доступа.

Статьи

• Блок новостных статей

• Блок информационных статей

• Корректное отображение

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

• шаблон страницы с вопросами и ответами;

• администрирование вопросов и ответов;

• управление группами вопросов;

• форма «Задайте свой вопрос».

Чат с консультантом

Настройка на хостинге

12000р. Часть оплаты через безопасную сделку. Остальное переводом на WM кошелёк.