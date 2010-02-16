Имеется интернет-магазин на базе OScommerce - необходимо сделать ряд доработок/корректировок, как в части функционала, так и в части дизайна. ТЗ по запросу. Опыт работы с OScommerce - обязателен.
Личный проект для Скоробогатова Евгения (net9sky)
Описание работ
Пернос сайта интернет магазина с самописной CMS на Joomla 1.5.5
ДИЗАЙН
• 1 макет дизайна (см. приложение1 ) в соответствии с заполненным брифом;
• верстка макета с учетом требований программного ядра
• Незначительные изменения в уже существующем дизайне
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
• Программное ядро системы (расширенное)
• система администрирования Joomla 1.5.5;
• система навигации по сайту;
• некоторые общие настройки;
• текстовый редактор;
• управление интегрированными баннерами и информационными блоками;
• скачиваемые файлы (администрирование и скачивание);
• автоматическое формирование карты сайта;
• формирование «версии для печати»;
• форма обратной связи (проверка заполнения полей, отправка по электронной почте);
• Подключение системы сбора статистики liveinternet (по желанию).
Каталог товаров
• 3 шаблона страниц;
• редактирование категорий, названия, краткого и полного описания;
• загрузка большой и маленькой фотографий;
• редактирование цен;
• до 10-ти редактируемых характеристик, общих для всех разделов (с возможностью изменения списка значений для каждого свойства);
• поиск по названиям и характеристикам;
• сортировка по названию или цене товара;
• установка редактируемых меток (например, «Новинка») и фильтрация на сайте по ней
• обязательны сопутствующие товары в карточке товара
Автоматическое изменение цен в каталоге товаров при помощи загружаемого файла (файл должен иметь определенный формат).
Расширенная система заказа товаров («Корзина»)
• все, что входит в простую систему заказа;
• сохранение заказа в базе данных;
• редактирование заказов через систему администрирования;
• простая статистика заказов;
• информация о заказчике сохраняется в базе данных;
• информация о заказе пересылается на мейл администратора
Регистрация и авторизация пользователей
• шаблон страницы регистрации;
• шаблон страницы авторизации;
• сохранение информации о пользователе в базе данных;
• авторизация;
• редактирование информации «о себе»;
• администрирование пользователей;
• администрирование прав доступа;
• автоматическое отслеживание прав доступа.
Статьи
• Блок новостных статей
• Блок информационных статей
• Корректное отображение
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
• шаблон страницы с вопросами и ответами;
• администрирование вопросов и ответов;
• управление группами вопросов;
• форма «Задайте свой вопрос».
Чат с консультантом
Настройка на хостинге
12000р. Часть оплаты через безопасную сделку. Остальное переводом на WM кошелёк.
Выбранный исполнитель
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