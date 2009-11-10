Интернет - магазин "Элемент"

Создание интернет магазина с нуля, дизайн - шаблонный под стороннюю доработку. Основное требование - нужно создать систему сортировки. То есть каждая единица товара будет иметь 5-6 характерных признаков, нужно, чтобы можно было находить товар просто по каталогу, а можно с помощью множественного фильтра, по одному или нескольким признакам. В довесок к магазину предполагается сделать систему барахолка/комиссионка, которая тоже поддерживает систему фильтрации. Необходим форум. Нравится, когда хорошо видно корзину, и контакты. На главной странице должно быть видно новинки и спецпредложения, или ссылки (с картинками) на них.

Все вопросы только в асе: 28144105 или [email protected] Юлия

Удачной работы!