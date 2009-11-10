Доработка сайта shop.rossignol.ru на движке BITRIX

Интернет-магазин кофемашин и кофе, интеграция с 1с, CMS c возможностью создания нескольких сайтов(многосайтовость)-Umi, Bitrix, Netcat(рассматриваются и др. варианты), система приема платежей через Yandex.Деньги, Webmoney и по пластиковым картам. Места под баннеры, Форум,Сравнение характеристик ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи по доработке примерно такие:
перенести поле "цена-положить в корзину" вверх-вправо, на уровень
названия товара.
Возможно ли сделать онлайн-форму "вопрос-ответ"
Корректное отображение во всех браузерах под всеми ОС
Синхронизация с 1С (должна быть возможность поставить галку в карточке товара "не синхронизировать цену")
В корзине должна быть возможность ввести номер дисконтной карты, при введении номера автоматом должна ставится цена со скидкой.
номера карт загружаются из 1С
Было бы супер, если бы была возможность поработать совместно с отделом рекламы компании ROssignol в офисе до завершения проекта. Цена договорная. Очень важно завершить работу над сайтом в течение недели.
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