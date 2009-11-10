Доработка сайта shop.rossignol.ru на движке BITRIX

Интернет-магазиныЗакрытнет заявок114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задачи по доработке примерно такие:

перенести поле "цена-положить в корзину" вверх-вправо, на уровень

названия товара.

Возможно ли сделать онлайн-форму "вопрос-ответ"

Корректное отображение во всех браузерах под всеми ОС

Синхронизация с 1С (должна быть возможность поставить галку в карточке товара "не синхронизировать цену")

В корзине должна быть возможность ввести номер дисконтной карты, при введении номера автоматом должна ставится цена со скидкой.

номера карт загружаются из 1С

Было бы супер, если бы была возможность поработать совместно с отделом рекламы компании ROssignol в офисе до завершения проекта. Цена договорная. Очень важно завершить работу над сайтом в течение недели.

14 лет назад
ylya
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка интернет-магазина

    $2500

    Интернет-магазин кофемашин и кофе, интеграция с 1с, CMS c возможностью создания нескольких сайтов(многосайтовость)-Umi, Bitrix, Netcat(рассматриваются и др. варианты), система приема платежей через Yandex.Деньги, Webmoney и по пластиковым картам. Места под баннеры, Форум,Сравнение характеристик ...

    Интернет-магазины32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен магазин на oScommerce

    $250

    Нужен многоязычный простой интернет магазин по продаже деталей для арх. макетов аудитория - СНГ, Европа 1.Планирую на оскомерс, но может быть и другая платформа - выслушаю все резонные советы 2.Для выбранной платформы подобрать шаблон/сделать дизайн 3.Нуждаюсь в рекомендации ...

    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Shop script free, экспорт прайса по категориям

    $10

    Есть сайт на SSFREE. На сайте реализована возможность выбора категорий каталога и скачивания прайса в формате xls. Используется модуль Pear, spresdsheet_excel_writer. На Денвере магазин работал нормально, на сайте в файле кракозябры. Нужно чтобы экспорт работал. http://poltavchane.comua.net/index.php?my_price=yes

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Интернет магазин

    Нужно сделать интернет магазин к сайту ( сайт уже готов ) с максимально упрощенной вертской. Пример того что нужно получить на картинке.

    Интернет-магазины34 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    Требуетя полное создание интернет-магазина от дизайна до программирования! В интернет-магазине должны быть все основные модули: корзина, поиск, платежная система (банки эстонии) и т.д. Так же имеются три скрипта от поставщиков в XML форматах, которые нужно встроить в ...

    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать сайт

    Надо доработать www.replicamarket.net поменять пару картинок и привязать платежные системы к сайту. просьба обращать знающим людям, что делал платежки к сайтам. жду аськи и цены

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет-магазин

    Установка Joomla + интернет-магазин (вариант Ваш) предпочтение Virtuemart, настройка Тема: запасные части, автотовары Цель: торговая площадка, несколько продавцов , оплата только на счет площадки, формирование внутренней заявки на поставку продавцу, корзина, доставка, формы оплаты, ...

    Интернет-магазины23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет магазин "Доставка суши"

    Интересует качественно выполненный сайт при минимальном бюджете, я готов работать с новичками, если у Вас есть огромное желание, хотя бы один качественный, законченный проект, и Вы реально оцениваете свои возможности. От Вас готовность не только ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад