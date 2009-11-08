Разработка интернет-магазина

$2500
Интернет-магазиныЗакрыт32 заявки505 просмотров
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Интернет-магазин кофемашин и кофе, интеграция с 1с, CMS c возможностью создания нескольких сайтов(многосайтовость)-Umi, Bitrix, Netcat(рассматриваются и др. варианты), система приема платежей через Yandex.Деньги, Webmoney и по пластиковым картам. Места под баннеры, Форум,Сравнение характеристик товара по разным категориям и выбор параметров сравнения, Возможность он-лайн консультации и заказать звонок менеджера, Подписка на новости, Рассылка новостей.

Срок выполнения 1,5 месяца. Более подробный бриф под запрос.

14 лет назад
Lorik2009
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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