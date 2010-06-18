Требуется программист

Необходимы специалисты для постоянной удалённой работой над созданием магазинов на osCommerce. От вас требуется: 1. Опыт работы не менее 1 года. 2. Написание расширений для osCommerce. Оплата будет производиться за каждый выполненный проект. Ваши заявки оставляйте только в проекте с ...