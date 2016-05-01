Перенести участки с кадастровой карты на Яндекс Карту

Необходимо перенести разметку участков с кадастровой карты и схемы на карту в Яндексе. Также требуется нарисовать дороги с схемы линиями, к каждому участку присвоить номер с схемы.

Либо предоставить XLSX, CSV, KML, GPX или GeoJSON для импорта в конструктор Яндекс Карт.