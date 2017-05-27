Рендеринг карты

КартографияЗакрыт2 заявки434 просмотра
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В программе по работе с картами Maperitive требуется открыть специальную карту и с помощью консоли сгенерировать разбитие карты на части в виде плитки, в формате изображения. Задача очень простая, требуется только компьютер с хорошей вычислительной мощностью. 

Алгоритм выполнения задачи: 

1. Скачать программу Maperitive ( http://maperitive.net/download/Maperitive-latest.zip ) 

2. Скачать карту Northwestern Federal District в формате .osm.pbf (http://download.geofabrik.de/russia/northwestern-fed-district-latest.osm.pbf ) 

3. Распаковать и открыть программу Maperitve 

4. Используя File -> Open Map Sources (CTRL +O) открыть скачанную карту (northwestern-fed-district-latest.osm.pbf) 

5. Подождать пока карта отрендерится и будет готова к использованию 

6. Используя консоль (command promt) задать следующие параметры: "generate-tiles minzoom=12 maxzoom=12" 

7. Нажать Enter и ждать когда карта будет сгенерированна в папку, в виде изображений. 

8. После окончания генерации все файлы будут помещены в специальную директорию (maperitive/tiles/12) 

9. Архивировать папку Tiles со сгенерированными изображениями 

10. Отправить ссылку для скачивания полученного архива

6 лет назад
Darkhuilo
27 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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