Рендеринг карты

В программе по работе с картами Maperitive требуется открыть специальную карту и с помощью консоли сгенерировать разбитие карты на части в виде плитки, в формате изображения. Задача очень простая, требуется только компьютер с хорошей вычислительной мощностью.

Алгоритм выполнения задачи:

1. Скачать программу Maperitive ( http://maperitive.net/download/Maperitive-latest.zip )

2. Скачать карту Northwestern Federal District в формате .osm.pbf (http://download.geofabrik.de/russia/northwestern-fed-district-latest.osm.pbf )

3. Распаковать и открыть программу Maperitve

4. Используя File -> Open Map Sources (CTRL +O) открыть скачанную карту (northwestern-fed-district-latest.osm.pbf)

5. Подождать пока карта отрендерится и будет готова к использованию

6. Используя консоль (command promt) задать следующие параметры: "generate-tiles minzoom=12 maxzoom=12"

7. Нажать Enter и ждать когда карта будет сгенерированна в папку, в виде изображений.

8. После окончания генерации все файлы будут помещены в специальную директорию (maperitive/tiles/12)

9. Архивировать папку Tiles со сгенерированными изображениями

10. Отправить ссылку для скачивания полученного архива