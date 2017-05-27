Рендеринг карты

Нужно было выполнить проект по картографии
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В программе по работе с картами Maperitive требуется открыть специальную карту и с помощью консоли сгенерировать разбитие карты на части в виде плитки, в формате изображения. Задача очень простая, требуется только компьютер с хорошей вычислительной мощностью.
Алгоритм выполнения задачи:
1. Скачать программу Maperitive ( http://maperitive.net/download/Maperitive-latest.zip )
2. Скачать карту Northwestern Federal District в формате .osm.pbf (http://download.geofabrik.de/russia/northwestern-fed-district-latest.osm.pbf )
3. Распаковать и открыть программу Maperitve
4. Используя File -> Open Map Sources (CTRL +O) открыть скачанную карту (northwestern-fed-district-latest.osm.pbf)
5. Подождать пока карта отрендерится и будет готова к использованию
6. Используя консоль (command promt) задать следующие параметры: "generate-tiles minzoom=12 maxzoom=12"
7. Нажать Enter и ждать когда карта будет сгенерированна в папку, в виде изображений.
8. После окончания генерации все файлы будут помещены в специальную директорию (maperitive/tiles/12)
9. Архивировать папку Tiles со сгенерированными изображениями
10. Отправить ссылку для скачивания полученного архива
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