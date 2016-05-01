Необходимо перенести разметку участков с кадастровой карты и схемы на карту в Яндексе. Также требуется нарисовать дороги с схемы линиями, к каждому участку присвоить номер с схемы. Либо предоставить XLSX, CSV, KML, GPX или GeoJSON ...
Преобразовать координаты из МСК в полярные
Есть файл, выгруженный из Арго с координатами МСК-76 в формате MIF. Необходимо преобразовать файл в формат KML и изменить координаты на полярные.
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