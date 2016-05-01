Преобразовать координаты из МСК в полярные

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Закрыт5 заявок361 просмотр

Есть файл, выгруженный из Арго с координатами МСК-76 в формате MIF. Необходимо преобразовать файл в формат KML и изменить координаты на полярные.

8 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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