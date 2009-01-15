ISPmanager & MODx

$2
ХостингЗавершен2 заявки194 просмотра
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Как известно они между собой не дружат!!!!

Нужно правильно поменять в какой-то строчке путь или сконфигурировать апач!!!

Вообщем работы на 2-3 минуты... бюджет небольшой - 2$!!!!

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MODX
15 лет назад
Roma25
Нонейм 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
Black_SiriuS
Сергей Ауэр 
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Очень талантливый фрилансер, необыкновенный подход к делу. Выполнил работу не то, что на 10 баллов, а на все 100, если честно сам не ожидал такого результата. Честный и порядочный человек. Рад сотрудничеству и рекомендую!!!
Очень хорошо сроботались, даже понравилось помочь
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