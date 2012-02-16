Переехать с хостинга

Необходимо перенести сайт с одного хостинга на другой. Подробнее: Хостинг на котором сейчас находится сайт - http://www.hostplus.ws/ Хостинг на который нужно перенести сайт - http://www.x-host.ua/ Сайт - http://www.kvinstyle.com.ua/ (работает на Joomla) Нужно сделать, чтобы все работало совершенно так же на ...