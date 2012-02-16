Перенести сайт на другой хостинг

Необходимо перенести сайт с одного хостинга на другой.

Подробнее:

Хостинг на котором сейчас находится сайт - http://www.hostplus.ws/

Хостинг на который нужно перенести сайт - http://www.x-host.ua/

Сайт - http://www.kvinstyle.com.ua/ (работает на Joomla)

Нужно сделать, чтобы все работало совершенно так же на новом хостинге, как на старом (почта и другое)

В предложениях обязательно указывайте желаемый уровень вознаграждения!