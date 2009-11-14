Перенести с локалки на хост.

ХостингЗавершен2 заявки211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер...очень срочно надо сделать...

суть перенес все папки с локалки на хост запостил базу...

при вызове чего нить получается ошибка то что сайт просит открыть ссылку с локалки т.е http://localhost/2/administrator/index2.php?pshop_mode=admin&page=product.product_list&option=com_virtuemart хотя вместо локалки должен быть адресс сайта..

нужно быстро) icq 411361821

14 лет назад
Reider
Иван 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
operatino
32 годаЛатвия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Отлично! слов нет 17 минут и все работает... супер советую)
Отличный заказчик, моментальная оплата.