Перенести сайт с Агава.ру на хостинг Ник.ру

Нужно в файле .htaccess прописать редирект, соответствующий следующим условиям: 1. Перенаправление из папки А в папку Б того же сайта. 2. Перенаправляются только файлы формата .php (а также их производные типа .php?f=18). Другие - нет. 3. Из ...