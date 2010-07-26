Перенести сайт с Агава.ру на хостинг Ник.ру

ХостингЗакрыт5 заявок184 просмотра
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Требуется перенести 2 сайта на joomla 1/0 с Агавы на мой хостинг в Ру.Центре. Сайты: www.oratormaster.ru и www.nlp-resources.ru .

Каковы гарантии сохранности данных? Сроки?

Просьба цены указывать за оба сайта вместе.

13 лет назад
aznobaeva
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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