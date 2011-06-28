Перенос сайта на VPS

Суть проблемы - не показываются картинки при нахождении в разделе каталога. доступы к хостингу и к CMS предоставлю
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Нужно перенести сайт с виртуального хостинга на VPS, помощь в подборе операционной системы, программного обеспечения, настройки сайта, ДНС, FTP, настройка Apache и файла .htaccess на открытие определенной дирректории сайта для всех поддоменов. Объяснение по всем вышеуказанным настройкам.
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