Перенос сайта на VPS

ХостингЗавершен5 заявок279 просмотров
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Нужно перенести сайт с виртуального хостинга на VPS, помощь в подборе операционной системы, программного обеспечения, настройки сайта, ДНС, FTP, настройка Apache и файла .htaccess на открытие определенной дирректории сайта для всех поддоменов. Объяснение по всем вышеуказанным настройкам.

13 лет назад
Anchar13
57 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
asdffdsa
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Непростое задание по настройке VPS выполнено на отлично. Всем рекомендую как отличного специалиста и порядочного парня.
Все ок, рекомендую