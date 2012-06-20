Требуется перенести сайт http://www.autsystems.ru/ на другой сервер и запустить его, чтобы работало все: сайт, админка. Движок - Модикс революшен. Данные нового сервера - freebsd, нкингк, апач.
Победить вирусы на хостинге
Есть сайт на joomla, расположен на виртуальном хостинге (hc.ru)
В последнее время развелись вирусы, которые при поисковой выдаче в яндексе перенаправляют налево.
Подозрительные файлы вычищаю, пароли меняю, но не помогает, требуется товарищ поквалифицированнее.
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