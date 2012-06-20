Победить вирусы на хостинге

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  2. Хостинг
Завершен11 заявок227 просмотров

Есть сайт на joomla, расположен на виртуальном хостинге (hc.ru)

В последнее время развелись вирусы, которые при поисковой выдаче в яндексе перенаправляют налево.

Подозрительные файлы вычищаю, пароли меняю, но не помогает, требуется товарищ поквалифицированнее.

Joomla
13 лет назад
lopig
Игорь 
41 год
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Победил расплодившуюся на хостинге вирусню оперативно, дырки закрыл, спустя неделю рецидивов не обнаружено. Спасибо, Павел
Был рад помочь. Все на высоте. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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