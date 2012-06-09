Перенсти сайт на движке MODx на другой сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Завершен1 заявка153 просмотра

Требуется перенести сайт http://www.autsystems.ru/ на другой сервер и запустить его, чтобы работало все: сайт, админка. Движок - Модикс революшен.

Данные нового сервера - freebsd, нкингк, апач.

MODX
13 лет назад
flaris
Фларис 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 лет назад
$30
1 день
Ответственный, профессиональный исполнитель. Перенес сайт быстро и качественно. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Рекомендую

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tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 лет назад

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