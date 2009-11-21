Помощь с переездом проекта на новый сервер.

ХостингЗавершен21 заявка295 просмотров
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Требуется помощь по переезду сайта на другой физ. сервер.

Перенос базы данных, перепривязка домен. имен, перенос файлов двига.

Работа простая, но не мой профиль.

Возможно дальнейшее сотрудничество по удаленному администриванию сервера.

Предложения принимаю только сегодня ночью.

14 лет назад
smpastushok
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
unix_master
Андрей 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-2)
14 лет назад
$60
1 день
Основная работа сделана менее запланирвоанного времени. Некоторые работы были сделаны паралельно с этим заданием. Все чисто и без вопросов. Работает не хуже швейцарских часов. Спасибо большое за то, что оправдали наши надежды и выполнили все пожелания.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, все ясно и понятно. Оплата в срок, без каких либо проблем плюс просто приятное общение. К тому же договорились на дальнейшее сотрудничество, что весьма приятно. Всем рекомендую работать с этим человеком
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