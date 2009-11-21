Помощь с переездом проекта на новый сервер.

Основная работа сделана менее запланирвоанного времени. Некоторые работы были сделаны паралельно с этим заданием. Все чисто и без вопросов. Работает не хуже швейцарских часов. Спасибо большое за то, что оправдали наши надежды и выполнили все пожелания.