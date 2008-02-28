Разместить скрипт

Народ! Помогите с размещением скрипта у себя на компе. Требуется безлимитный трафик и время выполнения. Хостинги не дают безлимитное время за реальные суммы. Так что просто у кого есть постоянно включенный комп с 1 мбит.сек и постоянным IP... (скрипт комп не нагружает, только инет на 200-300кбайт.сек самый максимум) Пишите ваши предложения. Разместил-бы у себя, но на далеких окраинах нашей необъятной 512кбит стоит 5000р в месяц:(