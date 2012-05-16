Управление VPS на базе Hyper-V через веб-панель

  1. Биржа фриланса
  2. Хостинг
Закрыт1 заявка156 просмотров

Нужен человек, который смог бы реализовать следующее:

Клиентам предоставляются VPS на базе Hyper-V и хотелось бы дать им возможность из своего кабинета на сайте управлять ими, а именно включить, выключить и перезагрузка. Может еще отображать статус впс-ки (есть с ней связь или нет). Возможно есть какие то готовые решения для этого.

13 лет назад
giorgio
Говард 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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