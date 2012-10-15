Настрока рекламной компании в Direct и в Adwords

$5000
Задачи, рекламная кампания в Директе по Спб. Бюджет около 30 тысяч рублей. Тематика ветеринария. жду предложений в скайпе.
Контекстная реклама1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Требуется настроить Яндекс-Директ и Google Adwords для сайта продающего рольставни, гаражные ворота и т.п.
Опыт обязателен.
Услуга требуется разово, должна быть оказана качественно. Вести компанию после не требуется.
Сроки - оперативно.
Подобные услуги требуются периодически, так что потом возможно еще сотрудничество.
Первый раз - только через безопасную сделку, либо оплата только по факту сдачи работы.
Задачи, рекламная кампания в Директе по Спб. Бюджет около 30 тысяч рублей. Тематика ветеринария. жду предложений в скайпе.