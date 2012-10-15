Настрока рекламной компании в Direct и в Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен2 заявки233 просмотра

Требуется настроить Яндекс-Директ и Google Adwords для сайта продающего рольставни, гаражные ворота и т.п.

Опыт обязателен.

Услуга требуется разово, должна быть оказана качественно. Вести компанию после не требуется.

Сроки - оперативно.

Подобные услуги требуются периодически, так что потом возможно еще сотрудничество.

Первый раз - только через безопасную сделку, либо оплата только по факту сдачи работы.

Google Ads
13 лет назад
KaSH
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

adivlin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$80
1 день
Помимо того что все сделано как требуется, очень порадовала оперативность. Спасибо!
Оплата получена, спасибо!

Заявки фрилансеров

adivlin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад