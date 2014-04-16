Рекламная кампания в Директе и Адсенсе

Есть порядка 70 точек, которые предоставляют ряд услуг по разным городам. Нужно составить геозависимые рекламные компании в Яндексе и Гугле, чтобы собрать максимум целевого трафика. Интересует не ведение, а именно подготовка РК.

Предлагайте стоимость и сроки отдельно, пожалуйста, за Яндекс и Гугл.