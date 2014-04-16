Составить рекламную кампанию для ЯД

Здравствуйте, друзья!

Нужно составить рекламную компанию для ЯД.

Конкретней:

1. подобрать 300 + ключевых фраз. Требования к ключам - прямое или косвенное отношение к теме сайта, количество запросов не меньше 100 в месяц;

2. разбить объявления на группы;

3. написать заголовки для объявлений, в которых (в идеале полностью) входит ключевое слово;

4. написать объявления по формуле ODC;

5. упаковать всё это добро в файл exel.

В заявке указывайте цену.