Составить рекламную кампанию для ЯД

Контекстная рекламаЗакрыт8 заявок219 просмотров
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Здравствуйте, друзья!

Нужно составить рекламную компанию для ЯД.

Конкретней:

1. подобрать 300 + ключевых фраз. Требования к ключам - прямое или косвенное отношение к теме сайта, количество запросов не меньше 100 в месяц;

2. разбить объявления на группы;

3. написать заголовки для объявлений, в которых (в идеале полностью) входит ключевое слово;

4. написать объявления по формуле ODC;

5. упаковать всё это добро в файл exel.

В заявке указывайте цену.

10 лет назад
TancVo
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Crazy007
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Сначала 2 недели рассказывал, что проблемы с компьютером, а потом совсем пропал. Так что о качестве работы ничего сказать не могу - сотрудничество не состоялось(((
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