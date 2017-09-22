Нужно решить три юридических задачи курсу "Правоохранительная и правозащитная система Украины". 15 грн - 1 задача.
#задача
ДИСЦИПЛИНА Организация производства на нефтегазоперерабатывающих предприятиях ТЕМА РАБОТЫ Расчет необходимых пропорций в работе группы отраслевых предприятий региона ШРИФТ * Times New Roman 14 pt КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 18.10.2017 ПОЖЕЛАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Результат - представить решение задачи, количество и объем работы, оригинальность, оформление и тд. - не имеет значения.
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