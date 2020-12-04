ИПЗ по информатике (До утра)

$33
Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт4 заявки666 просмотров
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Нужно сделать ИПЗ по информатике. Задание не очень объемное, но не успеваю выполнить. Выполнить нужно до утра. Если согласны помочь, предлагайте свою цену. Я могу предложить до 2500 р. 

3 года назад
guest_16100481537437
3 года в сервисе
Был
3 года назад