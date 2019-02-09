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Ищу специалиста по биохимии. Нужно решить 6 задач за 1 курс.
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1. Первичная структура белковой молекулы: тип связи, прочность связи, ее устойчивость к денатурации белка.
2. Изобразите структурную формулу олигопентида ала-три-вал-асн, укажите его N-конец и C-конец, выделите цветным карандашом пептидные связи.
3. Структура простого фермента. Строение активного центра (субстратный центр, каталитический центр).
4. Вторичная структура ДНК: тип связи, прочность связи, ее устойчивость к денатурации ДНК.
5. Изобразите схематично структуру фрагмента ДНК, обозначив кружком азотистые основания, пятиугольником дезоксирибозу, треугольником остаток фосфорной кислоты: дГМФ-дАМФ-дЦМФ-дЦМФ. Напишите полные названия нуклеотидов.
6. Дан фрагмент молекулы белка: арг-глу-глу-гли-ала-мет-асп. Напишите структуру мРНК и обеих цепей ДНК. Определите тип ДНК (АТ или ГЦ).
Думаю, что для специалиста задача покажется пустяковой. Актуально до 10 утра этого дня.
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