Ищу специалиста по биохимии. Нужно решить 6 задач за 1 курс.

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок127 просмотров
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1. Первичная структура белковой молекулы: тип связи, прочность связи, ее устойчивость к денатурации белка. 

2. Изобразите структурную формулу олигопентида ала-три-вал-асн, укажите его N-конец и C-конец, выделите цветным карандашом пептидные связи. 

3. Структура простого фермента. Строение активного центра (субстратный центр, каталитический центр). 

4. Вторичная структура ДНК: тип связи, прочность связи, ее устойчивость к денатурации ДНК. 

5. Изобразите схематично структуру фрагмента ДНК, обозначив кружком азотистые основания, пятиугольником  дезоксирибозу, треугольником  остаток фосфорной кислоты: дГМФ-дАМФ-дЦМФ-дЦМФ. Напишите полные названия нуклеотидов. 

6. Дан фрагмент молекулы белка: арг-глу-глу-гли-ала-мет-асп. Напишите структуру мРНК и обеих цепей ДНК. Определите тип ДНК (АТ или ГЦ).

Думаю, что для специалиста задача покажется пустяковой. Актуально до 10 утра этого дня.

5 лет назад
eugenelly
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад