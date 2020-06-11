Моделирование в MicroCap

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Закрыт2 заявки576 просмотров

Нужно провести расчёт и моделирование генератора с внешним возбуждением в MicroCap 11 или 12 версии.

Имеется методическое пособие и пример готового варианта

5 лет назад
guest_15922417505285
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